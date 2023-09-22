進口蛋引發食安風波，花蓮縣衛生局近日也會同食品藥物管理署北區管理中心東部辦公室，查核縣內各大門市、賣場，確認蛋品來源與標示符合規定。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

進口蛋爭議引發食安問題，營養午餐用蛋也引起關注，花蓮縣政府教育處近日盤點學校午餐團膳業者雞蛋供應商，並偕同花蓮縣衛生局加強市售雞蛋稽查專案，確認縣內學校午餐均為國產雞蛋，且未使用液蛋，將持續稽查營養午餐食材溯源，讓學生吃得安心。

縣府教育處長翁書敏表示，依據國中小學校午餐契約規定，廠商食材採購之蛋類一律採用國產在地，並符合台灣雞蛋溯源，或國產洗選鮮蛋溯源之產品，並強調，業者提供的雞蛋均貼有雞蛋溯源標籤，詳細記載畜牧場名稱及保鮮日期，要讓師生食用的有保障。

花蓮縣學校午餐業者所供應的雞蛋來源皆來自國內合格畜牧場，均為國產可溯源雞蛋；每餐必須將當日所有使用的食材，全部登載於「教育部校園食材登錄平台2.0」上；由於外國雞蛋非國產，無法取得國產可溯源的標章，也無法進入校園，各界及家長可以隨時查看並追溯來源，守護師生的健康。

花蓮縣政府持續辦理國中小免費學校午餐，這學期起，並將營養午餐每餐提高10元，除每週供應2次在地有機蔬菜，每週供應1次在地有機豆奶，更加碼規劃餐餐有點心，並增添異國料理菜色元素，讓午餐內容多樣化，讓營養升級，也讓學生吃的優質又安心。

此外，縣議會教育小組近日也會勘國中小營養午餐中央廚房，由召集人縣議員魏嘉賢、副召集人鄭乾龍、周駿宥、胡仁順等多位議員，就營養午餐的配菜和食材等面向實地會勘，反應餐點品項、水果供應等問題，也關切巴西進口蛋問題，教育小組強調，將繼續密切關注這個議題，確保家長可以放心，孩子們則可以安心享用營養午餐。