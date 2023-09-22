有「開台媽祖」之稱的嘉義新港奉天宮媽祖3年前接受綠島鄉公所邀請前往綠島海上陸上遶境祈福，因疫情延期至今，今天一早從全台各地來1000多名信徒包船隨媽祖到綠島，綠島鄉公所將進行3天海祭，希望保佑經常在太平洋作業的漁民和鄉民。
各地廟方信徒今天一早就陸續到台東富岡漁港集合，總共包了3艘客輪前往，其中光是奉天宮就有700多位信徒，擠爆富岡漁港。眾人既開心又興奮表示，難得有機會前往綠島，漂洋過海參與媽祖盛會。，眾人既開心又興奮表示，難得有機會前往綠島，漂洋過海參與媽祖盛會。
有「開台媽祖」之稱的嘉義新港奉天宮媽祖3年前接受綠島鄉公所邀請前往綠島海上陸上遶境祈福，因疫情延期至今，今天一早從全台各地來1000多名信徒包船隨媽祖到綠島，綠島鄉公所將進行3天海祭，希望保佑經常在太平洋作業的漁民和鄉民。
各地廟方信徒今天一早就陸續到台東富岡漁港集合，總共包了3艘客輪前往，其中光是奉天宮就有700多位信徒，擠爆富岡漁港。眾人既開心又興奮表示，難得有機會前往綠島，漂洋過海參與媽祖盛會。，眾人既開心又興奮表示，難得有機會前往綠島，漂洋過海參與媽祖盛會。
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