2024總統大選，你是誰的鐵票(製圖/中時新聞網)

2024總統選戰越來越近，鴻海創辦人郭台銘近期積極展開連署。然而根據《美麗島電子報》今（22）日公布最新民調，然而在針對「你是誰的鐵票」提問，民進黨參選人賴清德則有24.8%、國民黨參選人侯友宜則有12.3%、民眾黨參選人柯文哲有6.3%、郭僅僅只剩2.3%。

從上述民調中可以看到，藍綠兩大黨的參選人還是有鞏固自己的基本盤，賴清德獲得民進黨支持者70.1%的鐵票、泛綠63.7%的；而國民黨支持者則有55.3%自認是侯友宜的鐵票、其他泛藍也拿下23.5%、同時政治立場是泛藍的受訪者中，有48.6%力挺侯友宜。柯文哲也在台灣民眾黨的支持者中，拿下44.2%的鐵票，另在泛藍中拿下3.7%鐵票、泛綠中拿下0.9%。

反觀郭台銘的鐵票，國民黨支持者僅僅只有2.3%、民進黨支持者更是只有0.3%；政治立場泛藍中也只有2.7%、泛綠0.5%。

該民調針對「這次選總統，你是誰的鐵票，也就是唯一支持１個候選人，否則不投票」進行提問，表態自己是某候選人鐵票加總為45.7%、「會去投票但不算是誰的鐵票」占44.9%、「不投票/投廢票」占5.1%、「未明確回答」占4.3%。

上述民調調查時間為本月18日到20日，調查對象為全國22個縣市年滿20歲的民眾，抽樣方法為以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」，為避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出門號。此次調查成功完訪1334人，在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為正負2.7%。