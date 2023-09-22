大陸女星張雨綺演出電影《長江七號》爆紅，更成為「星女郎」之一，讓她出道後話題不斷，近年參加《乘風破浪的姐姐》再攀事業巔峰，不過近來她參加米蘭時尚周時，竟不小心反鎖在飯店房門外，嚇得她穿著浴袍衝到大廳向櫃檯人員求救。

張雨綺在微博上傳一段影片，她表示不小心把自己鎖在飯店房門外，但慶幸的是當時穿著浴袍，她解釋由於住的是二合一房間，每間房都需要房卡，只要關上就會自動上鎖，讓友人直呼：「你是不是住在密室，怎麼每個房間都鎖上」，由於當時身上沒帶手機，無法聯繫任何人，便穿著浴袍衝去找櫃台人員求救，沒想到竟被要求「檢查身分」，讓她哭笑不得表示：「你查吧」。

經歷這場驚魂記後，張雨綺還不忘加碼爆料朋友的糗事，她表示有次朋友住飯店時，便把吃完的東西往門外放，結果忘了帶房卡就被鎖在房門外，而且還光著身體站在門外，相較下顯得自己幸運許多。

對此，網友紛紛留言：「你怎麼每次都會幹又荒謬又好笑的事，笑死我了」、「這樣的故事可以多來點嗎」、「怎麼每次一到國外就有好玩的事發生」、「這次是上演在逃公主浴袍篇嗎」、「你真的别太搞笑，有考慮轉型當喜劇演員嗎」、「下次要注意，不要再這麼迷糊了」。