台灣物價狂漲，許多食物都變貴，一名網友好奇詢問台北中山捷運站附近，有沒有什麼200元左右的美食，他很常吃川畝園和鍋博士，但是吃多了有點膩，因此想擴展一下美食地圖，不少網友留言回應，沒想到眾人狂點名「麥當勞」和「超商」，坦言赤峰街裡面雖然有很多好吃的小店，但是吃一餐應該都會超過200元。

一名網友昨在PTT上詢問，中山附近有沒有什麼200元的美食，之前他很常吃川畝園，但最近很常遇到店家快打烊，只能外帶回家吃。此外他之前也很愛鍋博士，但是因為太常吃有點膩了，所以想請大家推薦一下中山站200元的美食。

貼文引起網友討論，一大堆人點名「麥當勞」和「超商」，直言絕對是200元以內的美食，而且超商在特定時間還有「友善時光」食物會打折更省。其餘網友則推薦「赤峰街的無名排骨飯不錯」、「北門蝦仁飯」、「萬媽媽麵攤」、「牛乳大王補習完必吃」、「好像有蠻多拉麵店」。

也有網友表示，中山附近的赤峰街有許多厲害的餐廳和咖啡廳，只不過有些一餐吃下來可能會超過200元，但都頗具特色，如果偶爾想換口味可以去巷弄裡面找找。