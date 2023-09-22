最帥機長賣iPhone！台灣大哥大今(22)日開賣iPhone 15全系列機款，今天由總經理林之晨親自扮演機長、個人用戶事業商務長林東閔則扮演戰鬥機飛行員，全力衝刺iPhone 15全系列機款銷售。林東閔說，從台灣大預購狀況來看，iPhone 15網路預購量增7成、實體通路反應熱烈，開賣後預估應有逾七成用戶申辦1399元以上高資費專案，也看好iPhone 15系列銷售量較iPhone 14系列成長至少1成，同時預估iPhone 15上市將帶動5G用戶數較前一個月份(8月)增加約2成。

今年排頭香的許先生昨(21)日早上10點就到三創門市排隊，身為黑嘉嘉鐵粉，形容搶到頭香的心情「就像從沒考過第一名，但這次做到了，很開心」。今年頭香申辦的是iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬，並獨享5次抽獎機會，抽到4500元momo幣，總經理林之晨當場再加碼送最新Apple Watch Series 9(市價13500元)，等於抱走價值18000元禮物。台灣大今年提供超過10萬元的排隊禮，前30名申辦iPhone 15的果粉人人有獎，最大獎價值逾4萬元「買1送5 Apple大禮包」(包含iPad第10代、Apple Watch series 9、AirPods Pro 2等獎項)，剛好落在排第15位的幸運果粉，現場驚呼連連。

之晨表示，新一代iPhone 15新機功能大進化，Pro系列搭載新一代A17 Pro 晶片、光線追蹤技術、螢幕亮度提升，台灣大提供多元服務，獨家代理熱門遊戲《英雄聯盟：激鬥峽谷》、GeForce NOW 雲端遊戲，串流影音MyVideo、Disney＋，果粉透過iPhone 15，可以獲得更好娛樂體驗。近年台灣總體手機市場持續減速，但台灣大今年前8個月手機累積銷量逆勢成長10％，加上獨門專案mo幣多、Disney＋、好速成双與OP響樂生活用戶，占智慧型手機用戶比重超過22％，雙重帶動之下，8月份5G用戶數年成長達35％。台灣大看好iPhone 15帶動果粉換機，第四季將進一步推升營運動能。

林之晨今特別換上機長裝，除了緊扣申辦iPhone 15抽環遊世界五大洲頭獎的活動，同時也像機長一樣肩負使命與責任，在B5G時代引領同仁、用戶體驗科技美好生活。商務長林東閔則打扮成戰鬥機飛行員，承載電信天賦，象徵次世代戰機高飛，朝區域級科技電信集團邁進。