台灣因交通亂象多去年12月初被國外媒體評為「行人地獄」，各縣市政府紛紛祭出對策盼能洗脫罵名，桃園市交通局針對行人穿越常與轉向車發生衝突的路口，分別規畫行人專用時相及行人綠燈早開時相，不過議員實際勘查現場卻發現「行人不敢走」，認為市府宣傳力道不足，建議掛上告示牌提醒行人。交通局長張新福回應，市府會研議規畫，年底前也將持續增設行人專用、綠燈早開時相。

桃園市議會今舉行專案報告，藍、綠市議員砲火集中在要求市府改善「行人地獄」。市議員黃敬平表示，民眾對於行人專用、綠燈早開時相非常不了解，大部分的人已習慣了車輛與行人的號誌燈一致，突然行人專用時相先亮綠燈，行人反而連動都不敢動，當行人還在左右觀望時，車輛的號誌燈也亮綠燈，這也就失去了綠燈早開5至10秒的意義。

黃敬平建議，設有行人專用、綠燈早開時相的路口應掛上告示牌提醒用路人，另外也可以參考日本設置步車分離式信號，或是借鏡雙北的人車分流標誌。以南桃園中壢區為例，中正路與建國路口、中正路與延平路口的人車流都很龐大，呼籲市府可以擇定幾個大路口優先做示範，還能再搭配行人斜角穿越，增加穿越道路的便利性。

市議員于北辰、李宗豪、張碩芳、黃崇真、黃瓊慧、徐玉樹等人也要求市府針對人行安全的改善進行說明。張碩芳指出，桃園區有許多學區沒有安全的人行道空間，輪椅族、新手爸媽需要推嬰兒推車的人，沒有適合又安全的環境，中山國小、龍山國小、莊敬國小等學生數蠻多的學校也都沒有通學步道。

張新福坦言，桃園市人口突破230萬人，去年機動車輛持有數約有217萬輛，2022年交通事故30日內死亡人數雖較前1年減少5人，但A1、A2類交通事故件數為4萬9110件、上升5.9％，死傷人數為6萬3963人、上升5.2％，整體事故呈現上升趨勢，在道路、路口容量增加有限的前提下，行人沒有空間及時間通行，以至於人車衝突機率大幅增加。

張新福表示，截至9月5日止，主要針對學區、商圈及醫院周遭設置共24處行人專用時相，而提早5至10秒亮啟的行人綠燈早開時相則有172處，可以保障行人通行安全並提升路口紓解效率。交通規畫需考量既有道路、車輛動線及行人安全，考量層面眾多，因此難以面面俱到，不過今年底前預計會完成至少50處行人專用時相、至少200處行人綠燈早開時相，另也會評估增加告示牌提醒用路人。