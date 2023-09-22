行政院長陳建仁今赴立法院專案報告並備詢，攤開專案報告來看，中央畜產會3至7月委託各貿易商進口資料表，進口蛋來源自7國，共計17家廠商進口，其中以巴西超思公司進口佔整體61％最多。

此次3至7月專案進口雞蛋，共來自泰國、菲律賓、美國、土耳其、澳洲、巴西和馬來西亞7國，而總共進口14531萬顆，當中進口巴西蛋的超思公司進口8891萬顆，約佔總體61％；而到岸價格各國家則有所不同，其中以畜產會進口美國雞蛋最低，每顆2.98至3.9元，而最高價格則是來自澳洲的一顆20.75元到24.5元。

針對專案報告內容，國民黨立委賴士葆批評，報告中只有幾句說了疏失，但也講的不清不楚，根本毫無悔意，陳建仁也認為他沒有錯，一方面對社會道歉，可能是為了內部鬥爭造成社會紛擾道歉，他也沒有說出來，因為什麼道歉，說出來才是有檢討，這個報告歌功頌德，這個報告都很想把他撕掉。

國民黨陳以信表示，陳建仁報告內容，通篇報告找盡藉口為農業部卸責脫罪。