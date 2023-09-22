71歲作家李昂最近因在分享博愛座爭議成為話題人物，網友挖出其實她半年前上節目時就分享過類似問題，而常在節目上侃侃而談的她，過去談到生育議題，表示其實年輕時有墮胎經驗，但當年不喜歡小孩，又不想跟孩子的爸再有聯繫，便決定拿掉孩子，等到她開始對當媽媽有興趣時，卻已無法懷孕了，坦言雖後悔但也沒辦法。

李昂幾年前上《新聞挖挖哇》自曝後悔年輕時沒生小孩，她認為從事婦女運動多年，又是女性主義作家，有責任分享這個經驗，她年輕時覺得自己的寫作生涯更重要，不想因為小孩影響工作，又由於是家中年紀最小的孩子，「我們那種被寵壞的小孩，怎麼可能自己還有能力去照顧一個孩子呢？」

李昂上節目透露後悔沒生孩子（22:28起）。（影音／取自新聞挖挖哇！ Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

李昂接著大方表示曾經「放棄過一個孩子」，考量到若孩子生下必須跟孩子的爸糾纏不清一輩子，避免可想而知的慘況所以做了這個決定，被問男方身分複雜嗎？她承認：「非常...而且很有名，所以躲不掉的這樣子」，李昂強調自己是在很早的時候找合法的醫生處理，當時有被醫生建議要不要再考慮，但被她否決，等到她後來想要有小孩，再想到這段過去便直言後悔了。

對於當年「放棄小孩」的年紀，李昂不願意多說，強調只願意分享對社會有用的事，後來等她轉念想要嘗試當媽媽時，卻發現已經很難再懷孕，因此她呼籲社會上的女性不要跟她一樣後悔，可以在還有能力、經濟能力允許時先去凍卵，未來想當媽媽時就不用這麼辛苦，就算沒有找到對的人還是可以去做受精卵，畢竟「有些事是回不去，而且會後悔的」。