亞太電信正式開賣全新iPhone 15，今（22日）上午於Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣會，首位排隊鐵粉葉先生，已是第五度搶得亞太電信iPhone新機首賣日頭香，這次從15日傍晚6點至Gt智慧生活台北三創門市排隊，整整排了八天七夜葉先生興奮地從亞太電信董事長暨總經理陳鵬手中接下iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬新機。

亞太電信即將與與遠傳合併，此次將是最後一次獨立開賣iPhone，不過眾多果粉、老客戶漏夜排隊搶購，亞太電信董事長暨總經理陳鵬到場感謝鐵粉支持，現場祭出最狂豪禮三重送，總價值逾30萬元，就是要讓鐵粉們滿載而歸。葉先生也說：「我是亞太電信忠實客戶，這次排隊頭香禮加送一支iPhone 15 非常吸引人，還有手機容量免費加倍升級、續約再送3000元超商購物金，加起來超級划算。」

亞太電信為iPhone 15全系列新機5G極速升等購機方案，搭配指定方案0元就能帶回家。申辦1599元5G指定資費享更多，約期48期，iPhone 15專案價0元起、iPhone 15 Plus專案價3300元起、iPhone 15 Pro專案價7300元起、iPhone 15 Pro Max 256GB專案價15300元，均享5G上網不限速吃到飽，並限定獨享三大影音服務，加贈CatchPlay、Gt TV隨選館及KKBOX Hi-Res(無損音質)各體驗一個月。另外，10月31日前申辦指定資費，加碼享遠傳friDay影音暢看60天。

亞太電信為了感謝廣大用戶長期支持，同步祭出老客戶限時專屬續約優惠，除享免萬元預繳金、每月加碼贈送上網傳輸量5GB外，申辦指定資費專案價最高現折3000元；另外，尊爵菁英VIP續約省更多，手機專案價最高現折5000元，輕鬆入手iPhone 15。