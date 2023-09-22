近年來詐騙案件層出不窮，台中市東勢警分局呼籲民眾謹記「三要、三不原則」。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

近年來詐騙案件層出不窮，台中市東勢警分局統計7-8月期間轄內案件，占比前3名依序為：假投資29件（40.28％）、色情援交詐財10件（13.39％）、騙取金融帳戶9件（12.5％），受害者年齡以60至70歲者最高；另多起色情援交詐財案件，被害人多為未出社會大學生，警方呼籲民眾謹記「三要、三不原則」。

東勢警分局指出，前3名詐騙案件都是網路相關詐騙手法，受害者年齡以60至70歲者最高、20至29歲者次之、30至39歲再次之；其中年長者、學生、初入社會年輕等族群居多。

另分析今年7-8月期間轄內多起色情援交詐財案件，被害人多為未出社會大學生，比如台中市東勢區19歲陳姓男大生，在IG上認識正妹網友，在對方誘惑下進行裸聊，被側錄下性影像後慘遭勒索。

東勢警分局長林大為呼籲，當遇到詐騙時，謹記「三要、三不原則」，「三要」為「要冷靜、要查證、要報警」。三不分別為：不要聽信「電話」通知而依照別人指示操作ATM提款機轉帳；不要在「電話」中告知您的銀行帳號、身分證號等個人資料；不要依據對方所留「電話」查證，否則極易陷入歹徒設好之陷阱。