今(22)日台北市議員顏若芳與撤離戶居民共同舉辦記者會，痛批市府僅讓撤離居民安置到25日，「是要讓他們實況轉播拆除現場嗎」。(黃敬文攝)

台北市基泰大直都更案的工地7日發生嚴重損鄰事故，建管處規畫25日將拆除下陷民宅，預估拆除工程將持續10日；今(22)日台北市議員顏若芳與撤離戶居民共同舉辦記者會，痛批市府僅讓撤離居民安置到25日，「是要讓他們實況轉播拆除現場嗎？」，現場的建管處長虞積學也被居民洗臉，挨轟「問都說旅館沒量能，議員要開記者會突然又有了」。

顏若芳表示自己接獲民眾陳情，指出基泰大直建案鄰損案有25戶因損壞嚴重將 9月25日拆除，北市府原先承諾將協調其餘住戶續住旅館，但卻又於近日反悔，要求其餘住戶於9月22日旅館飯店安置期限截止後，先行返回原址居住；而住戶返回原址居住後，若有發現需要修繕事宜，還需要「主動 」聯聚基泰建設，質疑北市府將市民安危視作糞土。

記者會上有居民指出，今早到安置旅管的櫃檯問可以住到哪時，對方回應稱還沒收到訊息，更說市政府會跟安置居民聯絡，但都到22日要退房了，今早卻還收到這種回覆，市府人員保證說昨(21)日中午會給消息，但卻一直問問不到，「現在我們要去哪裡？」

也有居民痛批北市府沒有真的理解住戶感受，直言原本22日要搬離安置旅館回家，結果25日又說要拆除，「沒有強制要搬回家，但只給我們住酒店到25號，那我們要怎麼辦？」

他說，之前鑑定報告說可能會有影響，但拆除期間要怎麼相信建築不會受影響，即便拆到一半會做鑑定報告，但也不能保證明天沒有地震或大雨啊，「我們不是要求償，我們只是想要回到家房子不會倒，可以看到明天的太陽」。

顏若芳也質疑，基泰已經有1億的錢進入基金了，所以住宿費用不必擔心，昨天本來就要討論後續安排，但怎麼才延3天而已；她也要求台北市都發局在今(22)日下午3時前必須做出回應，包括房屋怎麼修繕、後續安置時間會延至何時。

對此，建管處長虞積學一度想解釋稱「根據相關要點，撤離戶就是到25號」，但被顏若芳反批「當初訂到22日就是有信心全部處理完嗎？還是放任基泰？」，在場的居民也洗臉稱「昨天北市法務局長連堂凱稱拆除工期從25日起要10天，他認為至少在拆除作業前住戶要求續住是合理且應該」。

都發局副局長劉美秀則表示，下陷民宅25日開始拆除後，預計要花10日的工期，不過目前住宿延後到25日，旅館調度都正在努力中，至於撤離戶25日後的安置問題，還要跨局處展開商議，會盡快做出回應。