日本新任外務大臣上川陽子今天在美國紐約首與南韓外交部長朴振會談，確認將進一步推動日韓關係，持續密切合作。除了朴振，上川今天也和聯合國秘書長古特瑞斯進行會談。

日本共同社報導，上川與朴振會談時，就南韓政府支持解決北韓綁架日本公民的問題致謝，並稱「希望可以持續合作」。

兩人同時針對印太地區情勢、俄羅斯與北韓的領袖會談等北韓情勢交換意見，並且對於北韓以前所未有的頻率發射彈道飛彈等問題同感擔憂。

在日中韓三國對話方面，上川也表示，日方會持續支持南韓為舉辦日中韓峰會所做的努力。身為本屆日中韓峰會主席國的南韓，正積極爭取在今年內促成會議。

此外，上川今天和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）舉行會談時，也提到須強化聯合國職能，包括改革聯合國安全理事會（UNSC）。

古特瑞斯對此表示理解，也感謝日本在核裁軍方面展現的領導力，並與上川就合作籌辦2024年未來峰會（Summit of the Future）達成共識，屆時各國將共商聯合國改革等議題。（譯者：楊惟敬/核稿：張茗喧）1120922