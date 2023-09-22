日本傑尼斯事務所月初承認已故創辦人喜多川犯下性侵，但令人氣憤的是，此事被傑尼斯高層包庇多年，包含前社長藤島茱莉景子、現任社長東山紀之都被認為早已知情。而現在這問題也燒到前副社長瀧澤秀明身上，甚至被爆出強迫別人接吻。

瀧澤秀明於2018年接任傑尼斯副社長，當時被許多粉絲譽為「最帥高層」，怎料，他去（2022）年卻無預警出走，並成立新公司「TOBE」，還吸收了許多前傑尼斯藝人，包含三宅健、平野紫耀、神宮寺勇太，以及最近才剛退出傑尼斯的北山宏光。

雖然瀧澤秀明早已離開傑尼斯，但他在擔任副社長時，是負責栽培準出道藝人的工作，也就是受害最多的「小傑尼斯」，於是有人懷疑長年待在公司又位居高層的他，應該早已知道喜多川的犯行，且「傑尼斯性侵問題當事人協會」的平本淳也，指出他恐怕是加害者之一。

平本淳也曾加入傑尼斯並以小傑尼斯身分活動，他表示自已早就多次提到相關醜聞了，隨後他也陸續接受小傑尼斯、現任藝人的諮商。而他接受日本媒體《女性SEVEN》訪問時透露，自己並非直接的受害者，但有得到小傑尼斯的訊息，表示「瀧澤秀明很喜歡親親，而自己也被強迫親親了」、「我被瀧澤先生舔了」。

雖然《女性SEVEN》還未訪問到受害者本人，強調無法確認真假，但瀧澤秀明喜歡親親已不是新鮮事，就連剛加入TOBE的北山宏光都曾在節目上透露被瀧澤秀明要求親人，且瀧澤秀明也曾在節目上指示師弟：「來親親吧！」雖然節目效果十足，但當事人若感到不適，恐怕不能當作玩笑來看待。

然而《女性SEVEN》向瀧澤秀明方求證傳聞時，對方僅強調爆料內容都毫無根據，已經傷害到瀧澤秀明的名譽、信用，不過對於是否該負起受害小傑尼斯的管理責任，對方卻沒有回應。

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