60歲賴佩霞最近宣布「改行」當政壇新人,成為正副總統大選候選人,震驚各界,她的女兒謝沛恩第一時間聽到此事坦言驚訝,媳婦隋棠當天則是低調看直播才知道此事,8天過去,今(22日)稍早,謝沛恩在IG限時動態首度開腔力挺母親,用英文寫下:「媽媽,我為妳驕傲」。

賴佩霞14日宣布參選,當天謝沛恩經紀人表示:「因為她昨天工作比較晚,她剛起來才看到手機訊息,她表示她也是看到訊息跟新聞才知道這件事,所以她需要再去了解一下什麼情況,謝謝大家關心。」隨棠經紀公司則回應還在了解現況,但兩人都強調先前不知情,可見賴佩霞消息守得緊密,連家人都沒有第一手消息。

謝沛恩力挺賴佩霞。(圖/翻攝自aggiemlove IG)

隋棠的社群網站沉默了一周,近日宣布有新身分將回歸演員相關工作,由文策會、新加坡新傳媒(Mediacorp)、台北電影節執行的《In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫》近日公開入選名單,大師課程請來隋棠、《天橋上的魔術師》製作人劉蔚然、《模仿犯》剪輯的解孟儒等擔任導師,而她仍未回應對於婆婆參選想法。

而賴佩霞宣布投入選戰後,由她參與演出的舞台劇《蘑菇》因她辭演找不到人代打,因此宣布全額退費,引來外界兩極評價,另一齣舞台劇《倒垃圾》的主辦單位全民大劇團則緊急表示,下月在雲林的演出不會變動,且賴佩霞確定會出席,請大家放心。