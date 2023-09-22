鼓鼓獻唱多首歌曲。（相信音樂提供）

蕭秉治獻唱多首歌曲。（相信音樂提供）

白安獻唱多首歌曲。（相信音樂提供）

呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治、白安日前在上海春浪音樂節演出，意外成為3人相聚的時光，由於近來工作滿檔，3位空中飛人難得有交集時間，特地在後台拍下合照，下一刻鼓鼓又飛往下個城市繼續工作，白安、蕭秉治則到烤肉店吃宵夜，搶先度過中秋節，貼心的白安忙著幫大家烤肉，蕭秉治則作勢拿著烤肉夾笑說：「謝謝白安幫大家烤肉，我負責裝模作樣。」

鼓鼓近來帶著新專輯《跳舞在米蘭》唱歌給各城市歌迷聽，忙碌奔波，台北「GBSW」演唱會後，便到上海、杭州、深圳開唱，為了參加上海春浪音樂節，前晚演唱會11點半結束，睡不到一個小時，凌晨4點就搭機前住上海，一連帶來〈超展開〉、〈簽收我的心〉、〈他一定喜歡你〉、〈當我變成我們〉等8首歌，雖然疲勞但演出依舊電力滿滿，雖然唱到〈嗯哼〉時，最後的跳躍動作未能順利落地，蹬坐在舞台上，好在鼓鼓反應快，乾脆坐著唱了一段，接著繼續唱跳完成演出。

緊接著登場的蕭秉治，一連演繹多首「蕭氏情歌」，包括〈我好想好想你〉、〈毒藥〉、〈外人〉、破億點擊的〈我還是愛著你〉，其中〈空中飛人〉、〈感覺犯〉經典歌，氣氛更是嗨到不行。鼓鼓和蕭秉治在KKBOX頒獎典禮合體獻唱〈射手〉、〈我是誰我是誰我是誰〉，勾起歌迷回憶，合唱影片無限循環，至今點擊已超過百萬次數，再掀起歌迷的青春回憶殺，感謝創作的好歌一路陪伴歌迷走過低潮。

MP魔幻力量好歌無數，多出自於「破億神曲製造機」蕭秉治之手，上週鼓鼓和蕭秉治在上海春浪再度合作演出，這次演唱〈戰神〉、〈Super hero〉，再度讓全場歌迷陷入瘋狂，各地歌迷許願希望他們能在他們的城市重現經典，鼓鼓，蕭秉治也宣布將在11月18日在新加坡 CAPITOL THEATRE演出。

不讓鼓鼓和蕭秉治合體專美於前，白安和本屆「金曲歌王」HUSH搶先在11月17日同一場地、新加坡 CAPITOL THEATRE表演，HUSH和白安的文藝氣息深受歌迷喜愛，兩人也在構思團體名，靈機一動笑稱各取英文名其一，組成「HAHA」二人組，屆時勢必帶給歌迷驚喜。