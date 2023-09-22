中秋節即將到來，為感謝國軍堅守崗位保鄉衛國的付出與貢獻，台北市政府與台北市議會暨工商各界組成慰問團，於9月21日假徐州路2號庭園會館舉辦「台北市各界112年秋節敬軍餐會」，宴請北北桃地區的國軍部隊官兵代表，並致贈慰勞金，以感謝國軍戰士們執行救災、戰備演訓任務及捍衛國家安全，提前預祝佳節愉快。

本次活動是由市府與台北市議會、台北市進出口公會、台北市商業會、紫丁香婦幼關懷協會、台灣區不織布工業同業公會及台北市軍人服務站等共同舉辦，受邀的單位計有陸軍後勤指揮部、國防部全民防衛動員署後備指揮部、憲兵指揮部、空軍作戰指揮部、通電軍指揮部、陸軍第6軍團指揮部、憲兵202指揮部以及台北市後備指揮部等36個北市周邊駐軍單位。

首先，李四川副市長代表蔣萬安市長向夙夜匪懈守護家園的國軍致敬，並利用這個機會感謝出席部隊長對本市各項演習及市政工作的協力；尤其近期蘇拉、卡努及海葵等颱風襲台，國軍也待命應援，進行救災兵力派遣、整備工作，並與地方政府保持密切聯繫，俾即時馳援，全力保障國人生命財產安全，對此李四川副市長再次代表台北市民表達最誠摯的敬意與謝忱。

最後，李副市長籲請在場工商界敬軍代表持續支持敬軍活動，並逐一向國軍單位致意，同時致贈秋節慰勞金，以表達對國軍的支持與鼓勵，活動就在彼此祝福中圓滿完成。