農業部專案進口雞蛋爭議不斷，行政院長陳建仁今（22）日到立法院進行專案報告。立委邱顯智質詢時問，傳出農業部畜牧司長張經緯將要調職到特生中心？是否真有其事？農業部代理部長陳駿季回應，「有這一件，我們正在處理的事」。
邱顯智直言，此事件已經一屍三命，折損了三位官員，去職不是重點，重點應該是說事情怎麼解決，未來可能繼續買，這事情看起來沒辦法解決，包括蛋的流向，大家擔心會問題蛋流入團膳，以及進口價格公開透明等等，要求中央盡快想解決辦法。
農業部專案進口雞蛋爭議不斷，行政院長陳建仁今（22）日到立法院進行專案報告。立委邱顯智質詢時問，傳出農業部畜牧司長張經緯將要調職到特生中心？是否真有其事？農業部代理部長陳駿季回應，「有這一件，我們正在處理的事」。
邱顯智直言，此事件已經一屍三命，折損了三位官員，去職不是重點，重點應該是說事情怎麼解決，未來可能繼續買，這事情看起來沒辦法解決，包括蛋的流向，大家擔心會問題蛋流入團膳，以及進口價格公開透明等等，要求中央盡快想解決辦法。
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