下周就是中秋節，好市多販售的香港「美心月餅」已經開始降價，其中一款「精選限量版月餅」從原價2499元下殺到2149元，便宜了350元。其實去年好市多賣的美心月餅就因滯銷，中秋節過後砍到3折出清，內行網友表示，「你不買，我不買，明天降500」、「各位hold住！」也有網友直呼「每年照劇本演」。

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團貼出香港「美心月餅」降價訊息，其中「流心奶黃月餅組」從原價2249元降到1999元，降價250元；另外一款「精選限量版月餅」原價2499元下殺到2149元，直接砍了350元。原PO發文寫下「美心滯銷價又開始了」。

內行網友直言「你不買，我不買，明天降500」、「還沒到低點，各位hold住」、「中秋節過後就剩幾百元，先不要買，太貴了」、「還沒半價，最低好像會來到799。」

其實去年9月好市多的美心月餅也先從2249元降到1129元，中秋節隔天又下殺899元，當天下午再砍價剩700元，大約3折價格。有網友表示「每年劇情照劇本演」、「年年滯銷年年賣，我實在不懂好市多。」