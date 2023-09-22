井琪指出，今年新iPhone是5G開台以來賣最好的一年。2020年5G開台適逢疫情，現在5G成熟，以及iPhone 12用戶的換機潮加上iPhone 11等4G用戶升級5G等需求，遠傳樂觀看待今年買氣會特別好。

遠傳觀察到去年開始有更多消費者升級資費，不僅是申辦1399、還有到1599資費，今年高資費的比重也比過往更多，目前遠傳5G用戶數是213萬、5G滲透率38％，新iPhone的加持將輕鬆突破今年40%的目標。

今年iPhone買氣火熱，獲得遠傳頭香禮的鍾小姐可謂是超狂果粉，9月18日凌晨2時就開始「紮營」，共等待了103小時，成功將iPad 10.9吋(WiFi 256G)、點睛品黃金蘋果頭香禮帶走，遠傳總經理井琪並現場加碼贈送最新上市的Apple Watch 9(LTE版45mm)，第2、第3名的民眾也獲得加碼贈送點睛品的黃金蘋果。

遠傳提供三創門市前50名以及台中逢甲福星門市、高雄林森門市排隊前10名的民眾，搭配遠傳心5G 999以上資費，不論新申辦、攜碼、續約，都可享容量免費升級、林襄或吳慷仁的配件大禮包二選一，而購買空機排隊的果粉遠傳也推出加碼好禮物。