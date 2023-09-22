作家李昂搭捷運稱身體不適，詢問3位年輕人讓座遭拒，發文公審惹風波，李昂後來發長文解釋說，年輕人不舒服可明講，她不會強求讓座，但激怒她的是年輕女乘客朝她翻白眼。而女乘客昨也還原當天狀況，稱李昂全程都在自言自語，誰知道她是不舒服在求讓座，而另一位男網友自稱是同車廂乘客，當時有人聽到李昂的喃喃自語後要讓座，她卻拒絕，然後說要到臉書貼文。

71歲作家李昂搭捷運不舒服，要求3位年輕人讓座博愛座遭拒，發文公審坐在博愛座的女乘客態度不好，還朝她翻白眼，引起網友討論。而當事女乘客昨在Dcard上還原當天的狀況，表示李昂那天塗了桃紅色的口紅，氣色看起來比她好很多，當時她走過來說的不是「我不舒服，可以讓座給我嗎？」而是自言自語地說「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我，沒有人要讓座給我？」

另有一名男網友今天留言分享，事發當時他也在同個車廂，那位作家先是詢問一個男乘客能否讓座，對方回說不舒服，作家說了一句「I beg your pardon！」後來男乘客重申一次身體不舒服，作家就走向另一邊的博愛座，然後就說了上述女乘客分享地那段話。他並強調，那天車廂內的乘客很多，相信很多人都有聽到對話，他沒必要虛構。

男網友還說，那位作家自言自語了好幾句話以後，有好心的乘客要讓座給她，她卻拒絕了，因為她說要去FB貼文。