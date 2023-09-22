台灣市售蛋龍頭廠商「勤億蛋品」雖聲稱100％是國產蛋，卻從6至9月陸續買了高達600萬顆巴西蛋，民眾黨立委邱臣遠今在立院質詢提到，勤益公司3到5月進口蛋卻標示國產，是否有標示不符情況？行政院長陳建仁表示，任何進口蛋改標示成國產蛋都不合法，要立刻下架。邱臣遠詢問是否業者標示不實該罰？陳建仁說，「當然。」

邱臣遠指出，今年最奇葩的形容詞就是雞蛋國家隊，這次進口專案看到，廠商、業者和市場產銷都不足，才會造成破口，嘉義市衛生局稽查結果，勤億雞蛋都已經售出，是否可以掌握業者到底進口多少蛋？

陳建仁回應，有23家自行進口，而非專案進口，專案進口蛋在6月以後大部分轉為加工蛋，廠商進口轉為盒蛋，相關標示要符合衛福部規定，沒標示就是違法。

陳建仁也指出，3到6月專案專案進口蛋都銷售完，6月時蛋雞復養上升，到8月很快回復到目標，加上蛋商自行進口，所以沒有估算到蛋商進口的區塊。

邱臣遠提出，這次專案進口有3個疑慮，第一，是否圖利特定廠商，第二，是農委會產銷數量精準度不夠，選擇全部專案進口這條路，就要掌握國產蛋的產能，現在有5402萬顆蛋必須銷毀，造成成本損害，第三，還有食安問題，已經造成民眾恐慌。陳建仁隨即回應，「不會造成恐慌」。

邱臣遠痛批，我們要認真面對這個問題，現在確實造成民眾恐慌，老百姓不敢點半熟蛋，甚至中秋要到影響到消費者信心，是否能把流向抓出來？

陳建仁說，專案進口蛋都沒有在市面上，液蛋都是加工用，或是冷凍儲值，不會進入市場，台灣每天消耗2400萬顆蛋，進口蛋不到2％；陳建仁強調，對於進口蛋部分，會加強資訊管控、加強地方與中央政府聯合稽查，未來盒蛋進口之前就會在原廠水洗。

邱臣遠也提問，是否還有進口蛋仍在海上船運中，對此，農業部代理部長陳駿季表示，專案進口的期限是到明年6月底，庫存會根據國內量能，8至9月進口300多萬顆，目前仍在海上有80萬顆，因為需要維持最低水位的安全庫存，預防冬天禽流感風險。

陳駿季也指出，剛剛院長專案報告提到，未來進口蛋會進到加工用途，不會以殼蛋在賣場呈現。