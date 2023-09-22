台中火力發電廠轉型，加上民營中佳電廠通過環評與台電簽約，台中迎來3座燃氣機組。台中市長盧秀燕22日表示，台中歡迎燃氣機組設置但必須拆煤或減煤，很高興台電確定2026年展開2部燃煤機組拆除；因應中佳電廠增設燃氣機組，經初步協議，中火需再減少約100萬噸燃煤量，達成雙贏。

盧秀燕21日至北屯區視察北興托嬰中心，會後接受媒體聯訪，針對2026年會有2部燃煤機組準備拆除，另2組燃煤機組備而不用，她表示，今天主要是經濟部次長兼台電代理董事長曾文生回應有關於拆煤或是減煤換氣的問題，市府重視國家電力發展，歡迎燃氣機組，增加電力用更好的功率更減空汙，但是市府有進行總量管制，因為中火是全國最大的電廠，如果要增加燃氣一定要拆煤或減煤。

盧秀燕說，中火現在在廠區增加2部燃氣機組，新建進度大約在3、40％左右，他們也應市府要求，這2部燃氣機組蓋完後，有2部燃煤機組在2026要拆除，她很高興台電正式確定要拆。

盧秀燕進一步表示，國家電力需求還在增加中，台電和經濟部準備在台中港內興建民營電廠，蓋一步燃氣機組，不過必須符合台中市減煤或是拆煤的總量管制；這段期間市府和經濟部、台電初步達成協議，歡迎中佳新增1部燃氣機組，但是中火必須減煤。

她說，在她上任前，中火1年約燃燒1500萬噸的煤，近年在市府強烈要求下降到約1200萬噸左右，已減少300萬噸。如果政府准了中佳，電還是賣給台電，台電就要再減煤。現在初步達成共識，中火會從現在1260萬噸左右的燒煤量再減低100多萬噸左右，精確數字三方將再磋談；國家電力增加，煤的燃燒量在減少，達到互惠雙贏。