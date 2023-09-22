向蕙玲昨前往台東為銀髮族獻唱。（台東縣政府社會處提供）

孫淑媚昨前往台東為銀髮族獻唱。（台東縣政府社會處提供）

蕭煌奇22日生日前夕前往台東獻愛心，率孫淑媚、向蕙玲、卓義峯等人將為銀髮族開唱；蕭煌奇21日在舉辦的「倚盃氣 來聽歌」群星閃耀金曲演唱會上擔任壓軸，一連送上〈好好先生〉、〈阿嬤的話〉等膾炙人口歌曲，更開放點歌時間讓大家嗨翻，聽到有長輩點唱〈末班車〉，幽默的蕭煌奇說：「感覺都長輩很喜歡點唱這首，但其實這首不太適合唱給長輩們聽，畢竟『末班車』歌名有點不討喜.。」逗笑所有人。

妙語如珠的他，更以自己最近手遊代言廣告中的台詞「我看無、我看你無」討長輩歡心，此還加開幽默「地獄梗」笑說：「我這次開車過來參加活動，旁邊坐李炳輝，竟然告訴我開車開慢一點！」絕妙臨場反應讓全場笑聲不斷。

蕭煌奇生日前一天與為台東銀髮族獻唱，現場總歲數超過千歲的長輩們為他齊唱生日快樂祝賀，蕭煌奇開心說：「應該會長命百歲！」提及過去慶生難望的經驗，蕭煌奇透露某一年生日當天與黃小琥、康康到美國商演，兩位好友原本特別策劃要幫他秘密慶生，儘管在台灣、美國連切兩個蛋糕，但過程中卻笑料百出，蕭煌奇笑說：「因為小琥姐要康康把蛋糕藏起來，結果康康哥後來想說，煌奇不是看不見，為什麼蛋糕還要藏起來？結果全場笑歪！原來我們都被小琥姐『莊孝維』了。」

蕭煌奇對台東當地的民宿情有獨鍾，把台東當「後花園」的他，每年都會與家人相約來此放假散心，更推薦台東的部落美食，「之前桑布伊有帶我們去吃台東這邊部落獨有的山菜，一吃就上癮」；他近期除了既定行程表演外，更忙著新專輯創作，「目前進度八成，如果順利的話，明年應該會推出自己的全新專輯」。

好久不見的孫淑媚，趁這次為銀髮族獻唱準備許多歌頌親情的好歌，包括〈感恩的心〉、〈父母的心聲〉等，掀起全場長輩共鳴大合唱；與長輩們互動的同時，孫淑媚也想起過去自己與阿公相處的回憶往事，她表示：「阿公是我的粉絲，很喜歡聽阿公講以前的故事，還有坐阿公的牛車在田徑間大聲唱歌； 雖然阿公不在了， 但永遠都記得 阿公笑起來的滿臉皺紋還有2個很深的可愛酒窩！」先前忙著籌備新專輯的她，預告9月底開始每個月將有新歌上架，「已經快六年沒發片，希望大家能多多支持」。