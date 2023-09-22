稽查人員查看食材效期及標章合格情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

廠商向教育處長劉美蘭（中）及市議員張耿輝（右）說明廠區設置標準和日常檢核情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

稽查團隊查閱廠區衛生文件資料完整度。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

近期「混蛋」風暴導致家長對於學校營養午餐也有疑慮，基隆市政府教育處為把關午餐食材品質，22日會同衛生局、產發處、動保所及政風處啟動稽查專案，至食材供應商查訪，並邀請食品安全管制系統（HACCP）協會專家及議會教育小組之議員張耿輝、秦鉦、林沛祥等共同稽查食材廠商，嚴格審視學校午餐食材來源，確保學童食安。

教育處長劉美蘭指出，第112學年度學校午餐採購標案即將完成，尚未決標學校採取因應措施，使各校皆能如期供餐。為讓各界安心並了解市府守護學生健康及嚴控學校午餐品質，特邀請HACCP專家及議會教育小組議員共同參與本次不定期之稽查專案。

劉美蘭強調，除實地訪察及審視供應商廠區衛生和食材來源相關證明文件等，以確保得標廠商之履約品質外，後續也將陸續安排稽查其他廠商和學校廚房的期程。

國民黨立委參選人、市議員林沛祥表示，近日因為蛋品議題延燒，許多家長紛紛向他表達對孩子在校飲食的擔憂，此次對供應商的稽查，也是希望確保學校午餐的食材來源讓大眾安心，對於市府團隊的用心非常讚賞，教育環境的安全與乾淨需要謹慎對待，才能讓學生們安心受教與成長。

營養師市議員許睿慈表示，對於教育處有聽取她先前的建議，邀請HACCP的專家部分給予肯定，唯有從預防的角度，進行危害分析，並設立重要管制點，才能降低潛在食品安全問題、降低發生食物中毒的風險。

但許也呼籲，教育處仍應盡早將學校營養午餐自治條例訂定並公布，才能從根本解決校園食安問題。

教育處表示，市府重視學校午餐品質高標準把關，法規面訂定學校午餐自治條例，源頭管理面則審視供貨來源，訪廠了解進出貨單據憑證，廠區衛生環境等。學校實務面則從採購、食材點收、清洗、截切、烹煮及配膳運送等逐一稽查檢視。

教育處強調，基隆非農業縣市，食材生產來源大多來自外縣市，如查有相關疑慮，也即刻通報中央單位及食材生產縣市政府，協助盡早釐清來源，為午餐品質把關。市府團隊的聯合稽查以及民意代表的重視讓業者提高服務品質要求，本次稽查除讓家長及市民安心外，更希望透過食材防護機制，確保廠商提供優良品質的食材，達成良性循環。