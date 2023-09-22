台中市衛生局食安處20日查獲金寶蛋品科技、新德貿食品2公司，6月起使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製成液蛋，產地卻標示為「台灣」，質疑假冒產地之嫌，依違反《食安法》移送法辦；台中地檢署表示，已分案「他」字案調查，已將2公司負責人列被告，訊後均請回。

台中地檢署指出，20日收到市府資料，依序通知2公司的負責人到案說明，並以被告身分訊問，全案朝偽造文書方向偵辦。

台中地檢署表示，有關2蛋商蛋品標示不符，檢方收到台中市政府函送資料後，已分案指派檢察官傳訊相關業者到案說明，並指揮台中市調查處、保七總隊，會同食安主管機關至2工廠調查了解，相關業者經訊後已均請回。

台中市食安處指出，據雲林縣政府及桃園市政府提供的情資，派員稽查這2家蛋液廠6月開始受畜產會委託使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但產地卻標示為台灣，到7月底才將產地改回來源進口國，等於是長達2個月的時間以進口蛋混充國產蛋進行加工。