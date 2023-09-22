22歲日本演員梶田冬磨2020年與女星青木菜花結婚，並在隔年迎來女兒，怎料2022年卻傳出他的死訊，隨後經紀公司也證實，引發各界譁然。如今他逝世一年，青木菜花在社群上吐露一年來的心情，並再次說明老公真正的死因。

青木菜花18日在IG發文，表示自己在老公逝世一年後，這段時間她沒有一天是難忘的，「我表面看起來過得很好，其實我內心超痛苦」，而再次走到老公的墓前，非常希望老公就在她的身邊，難掩喪夫的悲痛情緒。

即使過了一年，外界對於老公逝世的謠言依然在流傳，而她藉此向外宣告，老公的死因是「猝死」，也因為突如其來的離開，讓她依然很難放下，甚至會繼續想著一家3口生活快樂的樣子，這份思念也會一直延續，「想念你，永遠不會忘記」。

事實上，22歲的梶田冬磨過去因節目《錦鯉♥週末民宿》而受到關注，與同為嘉賓的青木菜花相戀，並步入婚姻的殿堂，2021年兩人還在社群上分享迎接第一個孩子的喜訊，怎料他突然傳出離世的消息，讓許多粉絲感到不捨。