台灣市售蛋龍頭廠商「勤億蛋品」雖聲稱100％是國產蛋，卻從6至9月陸續買了高達600萬顆巴西蛋，更扯的是進口蛋的流向不明，連行政院也無法掌握，民眾黨立委邱臣遠今在立法院質詢就提出，廠商進口沒辦法掌握，但冷凍倉儲廠商，誰有這些設備，農業部應該可以掌握，才能有效掌握進口蛋的問題；對此，陳建仁表示，未來所有進口蛋會做資訊管控，進口商進來如果知道流向，未來中央和地方也會聯合稽查。

邱臣遠提到，糧食自主力就是國家安全層級問題，包含這次雞蛋的問題，更是跨部會糧食自主力的整合，不管專案進口或國內生產，廠商應該要配合，政府政令要明確，不是互相甩鍋，現在農業部甩鍋給食藥署，食藥署甩鍋給業者，雞蛋國家隊變成甩鍋國家隊。

陳建仁說，剛才就提到精進措施這件事情，為了使台灣雞蛋能有自主生產，會讓養雞場用水簾式密閉養雞場，也要地方政府給許可證，要改建需要許可證，流向部分會建立相關資訊體系

邱臣遠提到，前農藥部長陳吉仲辭職，在專案報告前辭職是迴避國會監督，也是迴避民意的監督，院長道歉我們接受，但畜產會的功能也被懷疑，是不是扮演上帝之手，尤其是董事長心虛落跑，畜產會權力很大，卻無法受到國會監督，是否考慮收回變成公務機關讓他無法迴避監督？

陳建仁表示，畜產會有他的功能，到目前為止八成都是豬肉屠宰，我們會評估畜產會的功能能夠發揮，而且能夠受到畜牧司的監督。