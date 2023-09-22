民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇今（22日）發布「挺農民、顧生活」政見，他主張爭取公糧收購價格每公斤至少調高3元，以及有機稻穀納入公糧收購，並提供全國學校「學童米」專用，盼能讓學童品嘗到優質的台灣米，也能保障農民的收益。

陳俊宇今天邀集農民、民進黨宜蘭縣議會黨團舉行記者會，他指出，公糧收購自2011年調高收購價後，至今12年都未檢討價格；目前1公斤收購價格26元，但這十幾年來，通貨膨脹、萬物齊漲，公糧收購價卻12年都沒漲。

他主張，爭取公糧價格調整每公斤至少提高3元，並且每4年要依農民生產成本及物價指數為參考依據，以檢討合理價格，避免「穀賤傷農」或「米貴傷民」的情形。

陳俊宇表示，為提高公糧品質，也主張在現有公糧收購合理制度下，增加有機稻穀保價收購，並提供給全國學校「學童米」專用，讓學童可以享用到在地優質農產品，用最好、最安全的台灣有機米養育下一代。