作家李昂近日發文公審年輕人不讓座博愛座惹議，也意外掀起年輕世代與老人世代的戰爭，後來有網友發現，李昂的維基百科頁面遭惡搞，職業欄位上除了作家，還被加上「博愛座糾察隊長」，引起網友討論，但目前所有惡搞字眼都已經被刪除了。

71歲的作家李昂搭捷運稱自己不舒服，詢問年輕人讓座遭拒，發文公審讓整個博愛座事件鬧得沸沸揚揚，也掀起兩派網友大戰，有些人認為現在年輕人素質不佳，應該學會禮讓老人；但也網友認為年輕人也可能不舒服，為什麼只因為年紀較小就得讓。

後來有網友發現，李昂的維基百科頁面疑似被網友惡搞，右邊職業的欄位上，除了作家以外，還被加上了「博愛座糾察隊長」。而介紹導言的部分「她作品中最為顯著的元素是女性主義」，後面也被加上「倚老賣老」，引起討論。

李昂維基百科疑似被網友惡搞，職業欄多了7字。（圖／shutterstock）

不過目前李昂的維基百科已被改回來，被網友亂改的「博愛座糾察隊長」與「倚老賣老」等惡搞字眼也都已被刪除。