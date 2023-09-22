新北市新莊區昨日下午發生肇事逃逸事故，41歲何姓男子載著23歲陳姓女子行經中平路時，陳女竟突然開車想要逃逸，更因此擦撞到60歲胡姓男子車輛，而何男肇事後立刻逃逸，警方則一路追查將他逮捕到案，依法開出3張罰單，最重可處4萬4000元，還得賠償鄰車損失。

據了解，何男與陳女為情侶，2人昨日下午2時許開車行經中平路，但雙方疑似因感情糾紛而爆發爭吵，陳女一氣之下竟想跳車離開，卻在開車門時，擦撞到胡男車子的左後車身。

而何男眼見女友撞到他人車輛，但他沒有停下，反而是持續沿幸福路左轉闖紅燈逃逸，而誇張畫面在網路上曝光後也引發熱議，警方則立刻將何男通知到案，全案依法偵辦。

何男到案後則連連致歉，表示當時女方情緒激動，他為了安撫對方才會開走，警方則認定何男涉犯駕車肇事逃逸、危險駕車及闖紅燈，共開出3張罰單並吊扣駕照，還得賠償胡男損失。

警方表示，駕車逃逸可處幣1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月，危險駕駛則可處6000元以上，3萬6000元以下罰鍰並當場禁止其駕駛，闖紅燈則可處1800元以上5400元以下罰鍰，3張罰單加起來最重可處4萬4000元。

警方強調，行車時應注意遵守交通規則，以維行車安全。