國內4名前警政署長、2名前警大校長，難得能同時參加一個講座，接力開講！銘傳大學犯罪防治學系為達到理論與實務並重，培育學生進入刑事司法體系，從事犯罪防治相關工作所需職能，該系經一整年策劃，為碩士在職專班推出「警察政策專題講座」，特別邀請到王進旺、王卓鈞、陳國恩、陳家欽等4位前警政署長、培養最高階警政人才的2位警大校長和2位教務長等擔綱講座，分享警政領導、決策和管理等議題。

警界大咖接力開講的講座，從本學期每周三晚上在銘傳大學基河校區J419教室登場，由犯防系主任章光明介紹一學期師資和內容大綱、壓軸談「警察執法行為」，接著由犯防系客座教授、前警大前教務長許春金談「情境犯罪預防與問題導向警政」，銘傳社會科學院院長、前行政院人事總處人事長和考試委員、警大教務長黃富源談「人事制度與警察」、「警政現代化與社區警政」。

現任警政發展協會理事長、前警政署長陳家欽談「台灣治安治理」、「台灣治安問題的解決」，現任中國信託育樂董事長、前警政署長陳國恩談「警察領導統御」、「警察與政府治理」，現任中信保全董事長、前警政署長王卓鈞談「警政決策」。

前警政署長和海防署長王進旺談「警政管理」、「警察組織與領導」，現任刑事偵防協會秘書長、前警大校長和考試委員謝秀能談「風險管理、危機管理及處理」，現任犯防系講座教授、前警大校長蔡德輝談「警察教育」、「警察與少年犯罪」等多元議題。警政講座集結警政菁英領導人，和師生們分享警界豐富的實務經驗。