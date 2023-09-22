行政院長陳建仁今赴立法院針對進口蛋爭議專案報告及備詢，會前受訪時也向人民道歉，不過，國民黨立委李德維質疑，專案報告內容根本是死不認錯，行政院、農業部以及衛福部完全沒有錯？第二，好官自我為之，全篇專案報告就是好棒棒；第三，睜眼說瞎話。

李德維指出，2016年總統大選蔡英文總統打著食安五環政策號召，向民眾承諾，要源頭控管重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心責任以及全民監督食安打造健康吃的安心的台灣味。

李德維說，賴清德擔任行政院長也說，要落實食安五環的政策，更強調要擴大蛋品系統性的查核，進行「輸入前境外查核」、「輸入時邊境的輸入查驗」以及「輸入後市場監控」，並將液蛋製造業、醃製蛋及調理蛋製造業納入關注食品加工產業進行偵測，但這次進口蛋爭議，發現蔡英文以及民進黨執政7年完全沒辦法落實，台灣味變成銅臭味。

李德維拜讀後行政院的專案報告，也提出三點批評，他表示，第一，叫死不認錯，行政院、農業部以及衛福部完全沒有錯；第二，好官自我為之，全篇的好棒棒，請問農業部陳吉仲部長為什麼要下台；第三，睜眼說瞎話，進口蛋流向和效期標示全篇胡說八道，陳院長這樣報告你敢拿到立法院來，真的為你們感到羞愧。

李德維痛批，陳吉仲若是做的好為什麼要下台，陳建仁院長在超思等相關單位如此重大爭議，卻拿出這樣報告，陳建仁院長請你不要麻木不仁，對人民如此殘酷，請大家好好看看行政院的報告。