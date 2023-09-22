9月21日是國際失智症日，為了喚醒民眾及失智症照護家屬對失智照護的相關醫療知識，旺旺中時媒體集團特別在9月19日舉辦「銀髮失智照護論壇」，幫助民眾增進對失智的全盤性了解。

旺旺中時媒體集團特別在9月19日舉辦「銀髮失智照護論壇」。(圖/中時新聞網攝)

衛生福利部推估，我國失智者人口超過30萬人，其中又以65歲以上長者占9成6，且失智症有逐漸年輕化的趨勢，因此失智症成為現代不容忽視的重要議題。

中國時報副社長暨總經理王儒哲表示，「臺灣已經邁入超高齡化社會，而失智症的好發也不僅止於老人，有些年輕人也有失智症的傾向。旺旺中時媒體集團舉辦國際失智日論壇，希望協助政府政策的宣導，讓失智症患者及照顧者得到這方面的嘗試，擁有更好的生活環境。」

中國時報副社長暨總經理王儒哲表示，失智症的好發也不僅止於老人，有些年輕人甚至也有失智症的傾向。(圖/中時新聞網攝)

衛福部政務次長李麗芬提到，「衛福部推估，全國約有30萬民眾患有失智症，希望這次加強宣導，讓民眾能夠更認識失智症。對失智症了解，也有正確的友善態度，一同打造失智症友善的社會環境。」

衛福部長照司長祝健芳說明，「失智共照中心有專業方式協助長輩，當他抗拒就醫，有方法陪同並協助家屬，讓長輩及早確診。確診後，才知道後面需不需要用藥，或需要其他處方協助，這樣子失智才不會持續惡化。」

透過銀髮失智照護論壇，讓國人了解相關照護知識，也符合臺灣現在超高齡化社會的需求，協助長者邁向快樂人生。