2023年第3波水逆已在日前結束，秋冬12星座運勢排行榜在工作、感情和財運上出現新變化。星座塔羅牌小孟老師表示，獅子座工作運最強旺，雙魚座感情可望邁入新佳境，雙子座則最有財運，發展興趣或投機偏財，都有機會收入大增。

▌工作好運

TOP 3 : 處女座－創造力強、專業形象。

你在溝通方面能夠自信和清晰的表達自己，並在交流中表現出創造性，同時也能夠保持專業。

TOP 2 : 金牛座－自我成長、新的提升。

在個人成長、自我表達或工作領域的發展，你會有不錯的機會，可能是新的項目、提升或工作上的變化。

TOP 1: 獅子座－外在魅力、商業成就。

獅子在秋冬時節，外表和個性上更具吸引力和魅力，有助於人際關係中建立和諧的聯繫，同時也會有很強的自信，能在商業經營取得佳績。

▌感情好運

TOP 3 : 摩羯座－了解對方、感情穩定。

你會與另一半尋求共同價值的觀念，這將讓你更深入了解自己和伴侶，建立起更穩定的感情關係。

TOP 2 : 天蠍座－重視家庭、伴侶支持。

你會把重心放在家庭或伴侶的關係上，除了得到這方面的感情溫度之外，還能與家人或伴侶建立起事業關係。

TOP 1 : 雙魚座－明確溝通、排除誤會。

你能更聰明且有自信的來表達內在想法，有助於與伴侶明確溝通，尤其是排除誤會。

▌財富好運

TOP 3 : 牡羊座－豐富創意、提升財富。

你表現出較豐富的創意來幫自己增加財富，也有機會在工作的服務方面，有較聰明且有效的表現，提升自己的財務狀況。

TOP 2 : 巨蟹座－愛情事業、財務提升。

你的愛情有機會幫助你得到更廣的財務收入。若有家族事業的，更能與家人有效的溝通，進而提升財務水平。

TOP 1 : 雙子座－發展興趣、投機偏財。

你在藝術方面有不錯的表現，能將興趣發展成事業，進而增加不少收入，更有機會取得投機方面的偏財。