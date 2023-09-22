日本東京澀谷站周邊的商店街，今天日本時間下午1時左右一棟大樓發生火災，消防廳派出約20輛消防車前往現場，目前尚未傳出傷亡。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，警視廳及東京消防廳等表示，初步研判是4樓通風管道起火，目前還未確認有人受傷。

起火的大樓5層樓高，之中設有餐廳、事務所等，位於東京都澀谷區宇田川町，就在外國遊客常去觀光的商店街。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1120922