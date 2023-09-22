榮耀亞運紀念銀牌是零售店售票算是比較貴的商品。(鄭任南攝)

坐落在主新聞中心內的官方特許商品零售店，主要就是用來販售這次杭州亞運的相關紀念商品與吉祥物娃娃，內部販售的商品種類繁多，從最貴的榮耀亞運紀念銀牌(標價9980人民幣，約台幣4.4萬元)，到最便宜的吉祥物盲盒(標價68人民幣，約台幣300元)，讓每個挑選的人看到眼花撩亂。

從一走進官方特許商品零售店，首先陳列的是這次杭州亞運吉祥物娃娃(琮琮、宸宸、蓮蓮)，各種大小應有盡有，然後就是相關杭州亞運設計服飾，甚至連襪子都有，以及茶具、金銀紀念套幣、銀牌、筆筒、花瓶、瓷器、小火炬等等相當具有紀念價值的商品。

接著是徽章及非貴金屬類飾品，項目更是多到令人不知該怎麼挑選，根據現場志願者透露，目前在所有紀念品當中，賣得最好的一組6個鍍黃金做成的紀念章組合，從開賣沒多久就被一掃而空，到現在都還不能確定何時可以補貨，因為幾乎每間零售店都被搶光了。