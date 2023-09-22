【全程字幕】藍白合怎麼談？柯文哲稱侯友宜民調低綠營不打他 朱立倫：我跟他都有共識 @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人柯文哲昨表示，看民進黨打誰就知道誰的民調高，而國民黨總統參選人侯友宜很少被打。國民黨主席朱立倫今表示，相信和柯有共識，民進黨會用一切手段讓藍白不合、在野不團結，大家都要以大局為重，如果都堅持自我怎麼談？

朱立倫近日稱，國民黨內參民調顯示，侯友宜的支持度位居第二，略微領先柯文哲。柯昨則表示，民調的高低只要看民進黨打多兇就知道了，而民進黨「這陣子很少打侯友宜」。

朱立倫今陪同台北市第二選區立委參選人游淑慧至霞海城隍廟參拜，他表示，相信和柯文哲有共識，知道民進黨會用一切手段，希望藍白不合、在野不團結，但唯有團結一致，才能政黨輪替，下架不公不義民進黨，他呼籲，大家一起努力走出大局。

至於要先跟民眾黨總統參選人柯文哲談還是先跟鴻海創辦人郭台銘談，朱立倫則說，大家都要以大局為重，並反問「如果都堅持自我怎麼談？」

另外，新黨台北市第一選區立委參選人侯漢廷稱有藍營高層希望他選到底，朱立倫則表示「這不可能」，因為大家都是希望團結所有力量，任何分裂就是成就民進黨，尤其在士林、北投選區更是明顯，還是希望大家要整合團結。