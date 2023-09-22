屏東滿州鄉50歲張姓男子是家中經濟支柱，一人要養父母及4名子女，長年來工作勞累、身體右側有些微中風，近期又因工作熬夜導致左側也中風，張家7口人瞬間無收入，為此，張就讀大學及高中的2位女兒決定休學，在家扛起照顧重擔。

據了解，張男住在滿州鄉長樂村，他是家中的主要收入來源，家裡有父母及3名女兒、1名兒子都要靠他賺錢養家，但長年的工作勞累，已讓他的身體右側有些微中風的現象，近期又因工作熬夜，導致左側也中風，家庭支柱倒下瞬間造成經濟重創，目前張就讀大學、高中的2名女兒休學在家照顧。

恆春警分局長樂派出所警員潘柏恩與滿州分駐所警員溫琮菘得知後，特別前往張男家拜訪，並贈送民生物資及善款，分局長黃文智表示，社區警政已是現代警察的趨勢，警察不光只有維護治安層面，深入地方主動關心居民也是重要的一環。

對於警方的關心，張男表示，非常欣慰，也很謝謝警察走入社區主動關懷居民，不管是物資還是善款，對他來說都猶如一場及時雨。