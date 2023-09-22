台中市衛生局食安處20日查獲金寶蛋品科技、新德貿食品2公司，6月起使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製成液蛋，產地卻標示為「台灣」，質疑假冒產地之嫌，依違反《食安法》移送法辦；台中地檢署昨天表示將分案偵辦，火速在今（22日）上午傳喚2名公司負責人到案說明，訊後請回。

台中市食安處指出，據雲林縣政府及桃園市政府提供的情資，派員稽查這2家蛋液廠6月開始受畜產會委託使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但產地卻標示為台灣，到7月底才將產地改回來源進口國，等於是長達2個月的時間以進口蛋混充國產蛋進行加工，涉犯《食安法》第15條第1項第7款規定涉及刑責。

台中地檢署昨天指出，台中市政府已將2家液蛋製造廠依違反《食安法》、涉假冒產地等案已函送台中地檢署偵辦，檢方立即啟動「食安平台」，將分案調查，儘速釐清相關情事，以保障民眾食品安全。

台中地檢署指出，中檢全案將由民生專組負責，除根據衛生局資料清查食安問題，若涉嫌標示不實部分，則朝偽造文書罪嫌偵辦。