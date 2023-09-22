臺企銀8月自結合併淨收益24.41億元，月減23.14％、年減4.78％，為近9月低，稅前淨利7.58億元，月減16.04％、年減32.84％，為近15月低，但稅後淨利7.41億元，月增0.18％、年減23.22％，每股盈餘約0.09元。

不過，累計臺企銀前8月自結合併淨收益215.34億元、年增16.99％，提存前稅前淨利109.27億元、年增達21.37％，稅前淨利90.98億元、年增達23.42％，稅後淨利76.87億元、年增達23.32％，每股盈餘0.96元，均續創同期新高。

臺企銀表示，考量強化資本適足率以提升對中小企業放款量能，前5月在資產品質可控範圍內減少備呆提列。惟為持續強化資產品質，6月起恢復正常提列備呆，影響單月獲利表現。不過，累計前8月各項提存18.29億元、年增12.11％，合計提列增幅未見大幅提升。

同時，臺企銀今年以來資產品質持續顯著改善，截至8月底逾放比0.18％，優於去年底及同期的0.2％，備呆覆蓋率726.23％，較去年底增加72.95個百分點、較去年同期增加達125.44個百分點，強化風險承擔能力，延續獲利成長力道。

臺企銀表示，為強化資產品質以有效提升獲利，今年在獲利持續攀升下，秉持「晴天存糧」精神增提備呆，逐步提高備呆覆蓋率，以因應未來景氣市場情況變化，並追上國銀標竿同業，以保持良好資產及財務體質。

臺企銀延續「優化資產品質，開創多元獲利」兩大策略方向，以提升授信資產品質及資本適足率，並推出多項「綠色金融」及「機器設備升級」等專案貸款，輔導企業設備升級及營運轉型，規畫淨零轉型及培育產業永續人才，發揮永續金融影響力。