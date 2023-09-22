蘋果一直把印度打造為下一個能接棒中國大陸，讓iPhone銷售量重回榮耀的地方。即使中國大陸需求趨緩以及法規管控趨嚴，蘋果的供應商還是馬不停蹄加緊趕工中。

蘋果22日上市最新Pro以及Pro Max的iPhone 15機種，在印度的消費者想要拿到貨，可能要等到10月底，與中國大陸和美國等待的時間差不多。Counterpoint預估在第4季，這些高階機型將占印度iPhone 15總出貨量25%，較iPhone 14同機型年增4%。

另個調研單位IDC也統計，印度高單價智慧手機的比重，已從2019年的0.8%，大幅攀升至2023上半年的6.1%。高價位的智慧手機在印度能賣這麼好，應該都是蘋果的功勞。蘋果是印度800美元起跳的智慧手機，賣得最好的品牌，2023上半年占67%，超過三星電子31%的兩倍以上。

今年初，蘋果在印度開了兩家門市，執行長庫克8月曾說，蘋果的營收在4到6月這一季期間，在印度創新高紀錄。就現實面來看，要真能看到印度的銷售量，跟蘋果其它主要區域一樣多的話，還有一段不算短的路要走。摩根士丹利9月初估算，蘋果在印度的營業額約為中國大陸的一半。