帥氣臉龐跟實力兼具的法國男星沙伊恩布曼丁來台大啖牛肉麵。（陳俊吉攝）

法籍導演哈希德阿米2度入圍威尼斯影展之作《榮耀之路》，在台、法兩地取景，即將在台上映。被評為法國10大最性感男星的沙伊恩布曼丁在片中擔綱雙男主之一。他受訪時直言：「我來台就是要吃牛肉麵，我愛清真黃牛肉麵館、永康牛肉麵也很不錯。」他在友人推薦下還嘗了好丘的貝果，至此之後對口感念念不忘，一再驚呼：「台灣的美食真的好多！」

《榮耀之路》改編自導演哈希德阿米的自身家庭故事，他早逝的弟弟曾在台灣大學就讀，該片順勢來台取景。現年27歲的沙伊恩布曼丁在片中就是飾演「弟弟」一角。為了更瞭解該角色，沙伊恩在台灣待了好些時日。最喜歡台灣哪裡呢？他表示：「我特別喜歡晚上的台灣，很迷人，而且台灣治安真好。」他不忘補充「便利商店簡直就是最了不起的存在，你們還有很多深夜的電影院、咖啡廳，在台灣我很快樂。」談到美食，沙伊恩滔滔不絕地分享：「我愛牛肉麵！我會把牛肉湯跟麵分開，我知道這樣麵才不會軟掉。」愛牛肉麵成癡的他，甚至請店家把湯裝到「保溫瓶」中，帶回家才能保持溫熱口感。

沙伊恩布曼丁在法國是顆崛起新星，外表跟實力兼具的他，私下「反差很大」，他笑說「大家都以為我很花心，但我只有談過一次戀愛。」他接著語出驚人：「我沒感覺自己很帥啊！」沙伊恩認為自己是無欲無求的人，生活中連情緒波動都很少，但劇本跟指令一來，馬上可以拿出最佳表現。怎麼會被相中演出呢？他笑說：「導演在咖啡廳見到我，我們聊了片刻，他問我有沒有興趣到台灣走走？我馬上就答應了。」話及至此，他再次表示：「我真的好喜歡台灣的一切。」

《榮耀之路》畢竟是改編自導演的親身故事，沙伊恩要演出導演的胞弟，會不會壓力很大？沙伊恩搖頭表示：「導演不要求我跟他弟弟做一樣的事，但他帶我走遍當初跟弟弟去過的地方，他希望我用心感受這一切。」談到兄弟情誼，沙伊恩說自己有一個哥哥跟弟弟，所以很能理解電影中兄弟吵架、和好的片段「我跟我哥哥也是這樣，所以我懂。」電影中象徵兄弟情誼的項鍊，沙伊恩跟導演都仍戴在身上，為什麼呢？「拍完這部電影，我感覺導演也變成了我的哥哥。」