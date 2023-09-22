石知田為收編浪貓現在是新手喵爸。（mouggan ／ 百澤娛樂提供）

石知田為品牌拍攝形象廣告。（mouggan ／ 百澤娛樂提供）

男星石知田當新手「喵爸」，今年3月在清明掃墓途中，收編一路跟隨的撒嬌浪貓，取名「旺旺」。他分享第一次遇到旺旺發情期，靠著與ChatGPT對話，配合專業獸醫意見，成功解鎖貓咪使用手冊，原來用手在貓咪的臀部持續按摩刺激，可以有效減緩貓咪的發春期的不適，「沒想到我變成貓咪的手天使了。」

養了旺旺後，他的生活形態大轉變，一起床就會先檢查飼料夠不夠、觀察旺旺的喝水量、排便量，工作一收工也馬上回家陪旺旺。更為了愛貓的結紮手術細細搜尋名醫，耐心排隊等待手術。

石知田也是潮搭型男，他的穿衣哲學是堅持在穿著上尋找獨特細節，因此受網服裝夯牌擔任秋、冬首發大使，頂37度烈日高溫層層穿搭穿搭，融合他繪畫、跳舞等多項興趣，拍攝「石知田的一天」。他拍完廣告直接中暑昏睡13小時，笑稱：「已用生命擔保這些潮服的保暖度。」

自認穿搭鮮少出錯的他，分享個人心得，「只要氣場夠強大，掌控細節作亮點，再怪的穿搭都可以閃閃發光。」石知田近來也開始進行大改造計畫，一周4次重訓，配合泰拳訓練，開始慢慢感受到體態的變化，請大家期待「人間胸器-石知田2.0」。