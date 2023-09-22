年度最大果粉搶購戰周五開打，燦坤(2430)iPhone 15開賣首日限量發售，第一小時銷售額同期成長逾4成，燦坤表示，這一波iPhone換機潮堪比三年內最熱，據門市統計，開賣前全台燦坤門市的排隊人潮破千人，台新、星展兩大銀行限量購機名額開賣半小時迅速搶光，其中首款售罄的機種為「iPhone 15 Pro Max 256GB 原色鈦金屬」，不到中午便銷售一空；iPhone 15系列則是以128GB粉色款機型最搶手。