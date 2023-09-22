儘管iPhone 15系列售價全數調漲，仍舊吸引大批消費者爭相搶購。iPhone 15系列亮點除了導入「動態島」、全面改為USB-C充電接頭，其中首次採用航太等級鈦金屬設計、挑戰歷代最輕款Pro機型，皆是驅動全球果粉升級iPhone的關鍵因素。

開賣前兩日(9月20日)當晚7點燦坤內湖旗艦店迎來全台門市首位排隊客人，許姓客人表示自己年年都來燦坤排隊買iPhone，今年搶購勢頭尤其明顯，為了想要第一天就買到本屆最搶手機種「iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬」。

《電通股》i15預購增逾2倍 燦坤買氣拚新高
《通網股》台灣大開賣iPhone 15 預期銷售量可望成長1成
《通網股》遠傳iPhone 15預購量大增80% 創5G開台最強買氣
#iPhone #15 #燦坤 #開賣 #搶購