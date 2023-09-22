儘管iPhone 15系列售價全數調漲，仍舊吸引大批消費者爭相搶購。iPhone 15系列亮點除了導入「動態島」、全面改為USB-C充電接頭，其中首次採用航太等級鈦金屬設計、挑戰歷代最輕款Pro機型，皆是驅動全球果粉升級iPhone的關鍵因素。
開賣前兩日(9月20日)當晚7點燦坤內湖旗艦店迎來全台門市首位排隊客人，許姓客人表示自己年年都來燦坤排隊買iPhone，今年搶購勢頭尤其明顯，為了想要第一天就買到本屆最搶手機種「iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬」。
年度最大果粉搶購戰周五開打，燦坤(2430)iPhone 15開賣首日限量發售，第一小時銷售額同期成長逾4成，燦坤表示，這一波iPhone換機潮堪比三年內最熱，據門市統計，開賣前全台燦坤門市的排隊人潮破千人，台新、星展兩大銀行限量購機名額開賣半小時迅速搶光，其中首款售罄的機種為「iPhone 15 Pro Max 256GB 原色鈦金屬」，不到中午便銷售一空；iPhone 15系列則是以128GB粉色款機型最搶手。
儘管iPhone 15系列售價全數調漲，仍舊吸引大批消費者爭相搶購。iPhone 15系列亮點除了導入「動態島」、全面改為USB-C充電接頭，其中首次採用航太等級鈦金屬設計、挑戰歷代最輕款Pro機型，皆是驅動全球果粉升級iPhone的關鍵因素。
開賣前兩日(9月20日)當晚7點燦坤內湖旗艦店迎來全台門市首位排隊客人，許姓客人表示自己年年都來燦坤排隊買iPhone，今年搶購勢頭尤其明顯，為了想要第一天就買到本屆最搶手機種「iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬」。
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