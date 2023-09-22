民眾黨總統參選人柯文哲二度訪美傳出已確定成行，據傳，柯文哲將於10月1日或2日啟程訪問美西，但比起上回政治性拜會，此行則聚焦產業界。柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱今回應，柯文哲出訪與否一切都還在評估中，尚未定案。

民眾黨祕書長周台竹日前宣稱，隨著選戰加溫，接下來柯文哲行程將以國內為主，目前沒有再度出訪的規畫，但近期卻又傳出柯文哲將二度訪美。

柯文哲在4月曾出訪美國東部、中部，共出訪21天，6月訪日回台後，柯透露有可能出訪東南亞甚至再訪美國，對於是否再度出訪，柯陣營正反意見都有，直至9月中旬都還未明確定案，但柯營在本周拍板，柯文哲確定將在10月第一周啟程訪問美西，啟程時間落在10月1日或2日。

據了解，柯文哲將著重在美西，也將前往洛杉磯、舊金山等華人較多的地區，由於4月訪美已見到不少政要、行政官員，柯營認為上次也都有達到出訪目的，10月出訪並非以政治目的為主，而是定調了解產業界，因此拜會請益產業界，以產業的經驗作為後續政策參考。

據了解，柯文哲確定將出席美西時間10月4日晚間舉行的南加州哲友會成立餐會，而此次為快閃行程，包含航程時間，行程安排會在1周內完成。

對此，民眾黨發言人林子宇僅表示，還在評估中。