明天（23日）是24節氣的秋分，民俗專家楊登嵙點名屬兔、龍、狗、雞4生肖要留意健康，容易過度勞累引起神經緊張，小感冒、小病痛會特別明顯。另外秋分也有不少禁忌，吃秋蟹忌和柿子、生梨等寒性水果一起食用，否則可能吃出病；外出多穿件薄外套、晚上睡覺蓋好被子，以免著涼；多運動幫助氣血活絡；另外不宜大動肝火，避免情緒起伏過大。

▍食的養生與禁忌

秋分時節，補肺益氣最重要，宜多吃滋陰潤肺、養陰生津的食物。清潤、溫潤的食物如：芝麻、蜂蜜、核桃、糯米、蓮藕、蘋果、葡萄、甘蔗、石榴、秋梨、柑橘、山楂、百合、銀耳等。

楊登嵙提醒，秋蟹開始上市，但螃蟹性寒不宜多吃，且要注意不要和柿子、生梨等寒性水果一起食用，否則可能吃出病。

▍衣的養生與禁忌

天氣轉涼，衣著上最好是上衣、外套共2件，中午燥熱脫掉外衣，早晚降溫可以馬上穿上。

▍住的養生與禁忌

人體在睡眠狀態下對環境變化適應能力降低，易受風邪侵襲，睡覺要注意保暖，用被子蓋住肚子和膝蓋，以免受涼。

▍行的養生與禁忌

俗話說「春困秋乏」，秋季必須有足夠的睡眠才能恢復體力。早睡早起，睡好子午覺（子時：晚上23至01點，午時：中午11至13點）。

▍育的養生與禁忌

秋分養生，宜動不宜靜，動起來才能幫助氣血收養，此時空氣品質佳，多出外走走鍛鍊身體，讓人神清氣爽。

▍樂的養生與禁忌

不宜大動肝火，避免情感起伏太大，以免引起氣血紊亂，導致失眠，還會對身體造成損害，所以不可憂愁焦慮或情緒激動。