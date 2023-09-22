劉冠廷（後）和白潤音在《老狐狸》懷抱買房子的共同夢想。（華映娛樂提供）

蕭雅全最新電影《老狐狸》由侯孝賢、小坂史子及林逸心擔任監製，將於今年11月24日全台上映。22日釋出首支前導預告，劉冠廷和白潤音輪番上演洗澡戲，沒穿衣服就開門大喊「關瓦斯」！片中他們父子倆省吃儉用只為買房，是至今台灣社會依然有高度共鳴的人生課題。

劉冠廷現實中雖已求婚，但他坦言自己仍在租屋，又因不少家具都是房東的，「冷氣壞掉房東也是換二手的，打開會有一陣酸味」，所以他努力打拚希望早日買房；跟片中角色廖泰來目標一致！

首支前導預告揭示電影的背景重點：「2023台灣薪水跟不上房價的成長，『有房』成為年輕人的幻想，希望回到1989美好年代。」《老狐狸》故事發生的1989年是台灣股市狂飆創下歷史高點的年代，白潤音飾演的廖界，與劉冠廷飾演的父親廖泰來相依為命，他們長久的期盼就是脫離無殼蝸牛。當身穿套裝的劉奕兒出現家門口報喜，父子倆不停興奮嚷嚷：「我們要買房子了！」

為了追逐房價升漲，父子倆在家日日上演「省錢大作戰」，打包剩菜、做家庭代工，甚至一洗完澡便立刻喊對方先去關緊瓦斯，以防多漏多開銷。

關於個人省錢經驗，劉冠廷舉例騎機車要加油，「以前有比較過加油到底要加金額？還是公升？去比較看哪個划算。還有大學時，會拿大的寶特瓶在學校裝水回去。吃自助餐因為是秤重的，所以都會把水分瀝乾一點。」

正就讀國中的白潤音笑說：「我沒有快洗完澡就必須省錢關瓦斯的經驗，不過，我和廖界一樣，會在家裡全裸逛大街！」他解釋因為在家很自在、無拘束。他也分享省錢祕訣：「如果可以不花自己的錢，我就盡量花別人的錢。盡可能不要從自己口袋拿出錢是我的座右銘，譬如想辦法讓別人主動請我喝飲料。」14歲的他已有老狐狸一般的小聰明。

《老狐狸》緊扣著普世關心的購屋議題，無論故事中的1989年，或34年後的現今都是如此。對於買房子，劉冠廷透露：「剛出社會時是根本想都不敢想，只能偶爾買彩券，夢想著有一天中頭獎我就可以！」

不過如今，劉冠廷坦言目前仍是租房子，家具都是房東附的，畢竟若退租之後要歸還，所以暫時不適合買自己的，他笑說冷氣壞掉，房東換的是二手的，打開會有一陣酸味，所以現在的目標就是「努力打拚，希望有朝一日可以買到房子！」

白潤音年紀輕輕，同樣也對房子有夢想，他說：「我蠻想要擁有自已的房子，就像廖界一樣，想要有自己的空間，不要為了付房租而煩惱。我的期望是在家裡可以蓋一座籃球場，這樣下雨天也可以在家裡打籃球。」