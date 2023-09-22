金門縣長陳福海說教育是百年大計，對於地區的教育政策上需要多少人力、預算，他會完全支持。(于家麒攝)

金門縣長陳福海(右一)今日接見並嘉勉地區優秀獲獎教師，肯定他們長期為金門教育的努力與奉獻。(于家麒攝)

2023年教育部師鐸獎、教育奉獻獎暨服務屆滿40年資深優良教師得獎人，將於本月25日在台北陽明山中山樓隆重頒獎表揚；金門縣共有7位優秀教師獲獎，包括師鐸獎得主蔡慧瓊、李麗娟，教育奉獻獎蔡麗娟，資深優良教師得獎人張舒美、施宏遠、廖葆貞及謝銳。縣長陳福海今(22)日上午親自接見嘉勉，並致贈程儀壯行及道賀，肯定他們長期為金門教育的努力、犧牲與奉獻。

陳福海表示，教育是百年大計，至關重要，他也十分重視教育政策，因此延攬了教育界出身的李文良擔任副縣長、孫麗琪執掌教育，他也非常倚重兩位的教育專長，對於地區的教育政策上需要多少人力、預算，他會完全支持。

陳福海也說，雖然目前縣庫吃緊，許多非必要的建設都先暫緩，但施政有優先順序，縣府絕不會犧牲教育預算。他以中正國小為例，學生人數是地區最多，校地已不敷使用，未來可能在城區規畫第二所小學，包括其他許多國小、幼兒園，縣府也都有陸續做規畫，完備了這些硬體設備再搭配傑出的老師，才會有完善的教育。

在談到執教生涯中的感想時，今年榮獲師鐸獎的金門高中教師蔡慧瓊表示，她一路走來秉持著「相信土地上的孩子都會發光，讓土地上的孩子都發光」的理念，在教師這個角色上努力找到從教學走向教育的可能，透過教學設計讓所謂的教育可以內化成學生生活的一部分，培養孩子帶得走的能力和思維。

另一位師鐸獎得主是中正國小的教師李麗娟，科班音樂系出身的她卻跌破眼鏡創立中正鼓吹陣已26年，自創教學譜例，足跡遍及兩岸三地，讓瀕臨失傳的金門鼓吹發光發熱。李麗娟說，獲獎是榮譽，也是肯定，更是責任的加重，這份榮譽是屬於中正國小大家一起努力得來的；非常感謝校長、長輩、師長、同事、親朋好友的協助與鼓勵，同時感謝家長的信任與肯定，讓她有陪伴孩子成長的機會，更感謝家人的包容與體諒，讓她毫無後顧之憂，瘋狂投入教育。

榮獲教育奉獻獎的老師蔡麗娟自於2019年2月退休後，大部分時間投入志工的行列，並以金門縣家庭教育中心為主，擔任輔導志工，積極投入樂齡高齡教育領域，她也期待能將自己數十年來在教育工作的經驗與能量再次發光發亮，終身為教育奉獻。

今年榮獲教育部獎項的教師們將於本月25日前往台北市陽明山中山樓接受頒獎表揚，陳福海於座談後也特別致贈程儀位大家壯行及道賀。陳福海最後也說，縣府今後會更認真，尤其是在幼托教育這一塊，從0歲開始就在托育政策上幫忙，讓年輕父母敢生小孩，縣府社會處、教育處、衛生局等跨局處一起努力，推動讓幼兒有好的環境，0-6歲的幼童讓縣府和家長一起守護，給孩子更好的環境。