味全龍右投林凱威先前因為左腳拇指傷勢退出亞運代表隊，中華隊牛棚防線出現漏洞，不過根據味全龍總教練葉君璋透露，林凱威復原情況良好，已經投了2次牛棚，預計22日將會登錄一軍。有沒有可能再度徵召林凱威，中華隊總教練吳思賢也給出回應。

林凱威去年季中返台參加中職選秀，被各隊視為即戰力，最終由握有榜眼籤的味全龍選中，定位為牛棚勝利組，林凱威去年壓制不住左打，被打擊率高達3成75，本季則成功克服「恐左症」，面對左打93個打席只被敲出15支安打，被打擊率不到2成，扛起龍隊最後一道防線的責任，至今18次救援成功僅落後中信兄弟呂彥青2次。

上月29日，林凱威在一次補位時受傷，經檢查為左腳拇指肌拉傷，得休息2到3周，中華棒協啟動名單更替程序，確定由效力日本職棒西武獅的好手吳念庭遞補。亞運棒球小組賽將會在10月1日開始，中華隊和韓國、香港以及1支資格賽球隊同為B組，分組前2名晉級複賽。

中華隊投手戰力一直是近年來在國際賽的軟肋，林凱威是否將會被重新徵召，根據《ETtoday》報導，中華隊總教練吳思賢表示，除非有傷兵出現，不然24人陣容暫時不會變。味全龍官方則發布聲明，表示亞運選手選拔事宜，球團以及所屬選手均全程遵循相關規範。